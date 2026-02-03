Commenti

Lealtà cieca al capo e verità cancellate. Benvenuti al culto di Trump

Pasquale Annicchino
Pasquale Annicchino
Pasquale Annicchinogiurista
03 febbraio 2026 • 19:54

Il trumpismo sembra configurarsi sempre più come una religione civile deviata. Come dimostrano le reazioni dei fedeli agli omicidi di Minneapolis, la lealtà assoluta al leader sostituisce la fedeltà al mandato costituzionale

L’uccisione di Alex Pretti e Renee Good a Minneapolis, per mano di agenti federali operanti sotto l’egida di un’autorità esecutiva che appare essere sempre più svincolata dal sindacato giurisdizionale, non rappresenta soltanto una possibile e tragica deviazione procedurale nel campo giuridico. Questi eventi, in realtà, si configurano come uno dei risultati della securitizzazione radicale dello spazio pubblico dove il confine non è più rappresentato da una linea geografica. Questo diviene vera e

Per continuare a leggere questo articolo

Pasquale Annicchino
Pasquale Annicchino
Pasquale Annicchinogiurista

Giurista. È ricercatore presso il dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia. È stato professore aggiunto di diritto presso la St. John's Law School di New York e ricercatore presso il Robert Schuman Centre for Advanced Studies presso l'EUI. Ha scritto per Il Foglio e il Corriere Fiorentino.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE