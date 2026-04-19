L’editore Donzelli: «La sinistra non lanci solo slogan, si nutra dell’analisi della realtà. La leadership? Un tema di destra»

Esce da lunedì 20 aprile la rivista Dissonanze, nuova nata della casa editrice. Prova a rispondere al distacco crescente «tra informazione di qualità e formazione dell’opinione», nella convinzione «che la tensione politica tra centri e margini permetta un nuovo sforzo di conoscenza per guardare ai problemi in modo non scontato», e individuare soluzioni. Primo numero dedicato ai «ricchi». Il fondatore: «La fenomenologia del ricco è frastagliata. Per tracciarne le coordinate, bisogna essere rigorosi. Un governo che non mette tasse e professa la libertà economica totale porta a una società sgovernata. La politica italiana torni a un’aspirazione costituzionale»