Commenti

I lefebvriani ora rischiano di diventare un problema per Leone XIV

Francesco Peloso
Francesco Peloso
Francesco Peloso
24 febbraio 2026 • 19:45

La Fraternità di San Pio X non molla. Il gruppo tradizionalista fondato da monsignor Marcel Lefebvre, che non accetta il Concilio Vaticano II e soprattutto la riforma liturgica, ha risposto con un deciso no alla proposta di negoziato offerta dalla Santa Sede e soprattutto ha mantenuto ferma la propria intenzione di procedere alle nuove ordinazioni episcopali, senza mandato pontificio, in programma per il prossimo primo luglio. I lefebvriani hanno bisogno di nuovi vescovi dato che, dei quattro or

Per continuare a leggere questo articolo

Francesco Peloso
Francesco Peloso
Francesco Peloso

Giornalista che segue il Vaticano e la Chiesa da oltre vent’anni. Ha scritto per numerose testate fra le quali: Internazionale, Vatican Insider (La Stampa), il Secolo XIX, Il Riformista, Linkiesta, Jesus, Adista. I suoi ultimi libri sono Oltre il clericalismo (Città Nuova 2020), La banca del Papa (Marsilio 2015) e Se Dio resta solo (Lindau 2007).

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE