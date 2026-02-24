I lefebvriani ora rischiano di diventare un problema per Leone XIV

true false

La Fraternità di San Pio X non molla. Il gruppo tradizionalista fondato da monsignor Marcel Lefebvre, che non accetta il Concilio Vaticano II e soprattutto la riforma liturgica, ha risposto con un deciso no alla proposta di negoziato offerta dalla Santa Sede e soprattutto ha mantenuto ferma la propria intenzione di procedere alle nuove ordinazioni episcopali, senza mandato pontificio, in programma per il prossimo primo luglio. I lefebvriani hanno bisogno di nuovi vescovi dato che, dei quattro or