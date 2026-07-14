Sulla legge elettorale Meloni ha peccato di hybris: la sinistra ora ha una grande chance

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Se il Melonellum è davvero sepolto, si voterà con il vecchio Rosatellum. Per la sinistra è un’occasione enorme. Ma stasera si brindi allo scampato pericolo: con la nuova legge elettorale Meloni intendeva mettere il dito nella piaga del campo largo, costringendolo a scegliere un leader unico prima delle elezioni. Ora l’opposizione non faccia altri errori

La sconfitta politica è personale, e sanguinosa. Giorgia Meloni ha perso malamente, e non su un dettaglio: sul cuore della legge truffa con cui sperava di scegliersi il prossimo Parlamento. L’emendamento sulle preferenze è stato bocciato a scrutinio segreto per un solo voto: 187 sì contro 188 no. Meloni aveva invitato tutti a «metterci la faccia». Alla fine ce l’ha messa lei, ma è stata sfiduciata proprio dai suoi. Non è una disputa tecnica. La premier aveva trasformato il voto in una sfida pers