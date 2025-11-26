No agli apprendisti stregoni della legge elettorale

true false

Appena si inizia a parlare di sistemi elettorali da cambiare si addensa la solita folla di principianti. E comincia la danza (macabra per la democrazia) dei più fantasiosi marchingegni, tutti pensati per favorire chi è al governo. Qualunque sia la scelta del nuovo sistema elettorale vanno evitati, per una volta, pasticci e mostriciattoli