La nuova legge elettorale non frenerà l’astensionismo

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Un noto adagio popolare, «non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire», si adatta molto bene alla situazione che si sta creando sulla riforma della legge elettorale. La commissione Affari costituzionali della Camera ha licenziato la seconda versione della proposta di maggioranza, che potrà così arrivare in aula prima della fine di giugno. Sostenendo che il nuovo testo accogliesse critiche e osservazioni mosse dai costituzionalisti e politologi sentiti nelle settimane scorse e ritenendo che di