il commento

Smarcarsi come stile di vita: l’estremismo dei centristi

Federico Zuolo
Federico Zuolo
Federico Zuolofilosofo
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01 giugno 2026 • 19:26

La legge elettorale può influenzare di molto la capacità del centro di essere l’ago della bilancia. Ma anche al netto di questo, rimane sorprendente il fatto che comunicativamente l’estremismo di centro sembra pagare: i centristi sono onnipresenti sui vari media, ben al di sopra del loro peso elettoral

Perché i centristi non sono più un fattore di moderazione? Dopo la scomparsa della Democrazia cristiana, il centro è stato occupato da personaggi alieni dalle vecchie virtù della prudenza e del compromesso. Una volta c’era la Dc, appunto. Contenitore di idee e attitudini opposte, fu per vocazione e destino il luogo di mediazione tra istanze differenti: il centro geografico e mentale dell’arco politico. Un centro che occupava soprattutto la parte destra, ma con qualche componente a suo modo progr

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Federico Zuolo
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Federico Zuolofilosofo

Filosofo, si occupa di filosofia politica e di etica applicata. È professore associato presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia e Storia dell'Università di Genova.

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