Smarcarsi come stile di vita: l’estremismo dei centristi

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Perché i centristi non sono più un fattore di moderazione? Dopo la scomparsa della Democrazia cristiana, il centro è stato occupato da personaggi alieni dalle vecchie virtù della prudenza e del compromesso. Una volta c’era la Dc, appunto. Contenitore di idee e attitudini opposte, fu per vocazione e destino il luogo di mediazione tra istanze differenti: il centro geografico e mentale dell’arco politico. Un centro che occupava soprattutto la parte destra, ma con qualche componente a suo modo progr