Il pontefice parla con semplicità, evitando le improvvisazioni e usando (molto bene) l’italiano, pur essendo poliglotta. Con lo scopo più che evidente di non mettersi in primo piano, anzi per spersonalizzare al massimo un ruolo unico e preponderante come quello del papa di Roma

Semplice e solenne è stato l’inizio ufficiale del pontificato di Leone XIV. Solenne è stata nella tradizionale sobrietà romana la liturgia, celebrata in un impressionante silenzio davanti a una folla strabocchevole, semplici e scelte con attenzione le parole del papa.

Il pontefice ha raccontato i giorni trascorsi dalla morte del predecessore al conclave. E nel farlo ha scelto di indicare la missione di tutta la chiesa, senza delineare un proprio programma, proprio come vent’anni fa aveva fatto Benedetto XVI. E come lo stesso Prevost aveva anticipato ai cardinali il giorno dopo l’elezione: chi ha autorità nella chiesa deve sparire per far posto a Cristo.

Papa Leone parla con semplicità, evitando le improvvisazioni e usando (molto bene) l’italiano, pur essendo poliglotta. Con lo scopo più che evidente di non mettersi in primo piano, anzi per spersonalizzare al massimo un ruolo unico e preponderante come quello del papa di Roma. In modo da renderlo comprensibile e accettabile: nella chiesa cattolica, tra gli altri cristiani, ai credenti di altre religioni, a chi «coltiva l’inquietudine della ricerca di Dio», a «tutte le donne e gli uomini di buona volontà, per costruire un mondo nuovo in cui regni la pace».

Così il racconto del mese trascorso dalla morte di papa Francesco è stato sobrio e, appunto, spersonalizzato. «Arrivando da storie e strade diverse, abbiamo posto nelle mani di Dio il desiderio di eleggere il nuovo successore di Pietro, il vescovo di Roma, un pastore capace di custodire il ricco patrimonio della fede cristiana e, al contempo, di gettare lo sguardo lontano, per andare incontro alle domande, alle inquietudini e alle sfide di oggi», ha spiegato Leone.

Trasparente è l’allusione del pontefice neoeletto ai dibattitti e agli incontri durante la sede vacante. Proprio dai confronti precedenti il conclave – evidentemente proficui – è infatti emerso con sufficiente chiarezza il profilo del nuovo papa. Che infatti è stato scelto in sole venti ore da un corpo elettorale mai così numeroso e disparato.

Poco dopo, nel breve racconto di Prevost il passaggio alla prima persona, ma senza alcuna concessione al protagonismo, non si è quasi avvertito: «Sono stato scelto senza alcun merito e, con timore e tremore, vengo a voi come un fratello». Un fratello – ha aggiunto – che «vuole farsi servo della vostra fede e della vostra gioia».

Parole semplici, alle quali Leone XIV ha aggiunto la più antica definizione della chiesa di Roma, già evocata davanti ai cardinali e che risale a Ignazio di Antiochia, martire intorno all’anno 110: è la chiesa che «presiede nella carità». E dunque, la sua «vera autorità è la carità di Cristo. Non si tratta mai di catturare gli altri con la sopraffazione, con la propaganda religiosa o con i mezzi del potere, ma si tratta sempre e solo di amare come ha fatto Gesù».

Di conseguenza il successore dell’apostolo Pietro «deve pascere il gregge senza cedere mai alla tentazione di essere un condottiero solitario o un capo posto al di sopra degli altri, facendosi padrone delle persone a lui affidate». Distanti dal debordante protagonismo di Bergoglio, le chiarissime parole di Prevost sembrano dunque annunciare una riforma dell’esercizio del potere papale, indicata già trent’anni fa da Giovanni Paolo II nell’enciclica Ut unum sint: perché il servizio all’unità della chiesa di Roma possa essere «riconosciuto dagli uni e dagli altri».

La chiesa cattolica, costituita da «coloro che sono in concordia con i fratelli e che amano il prossimo», deve così essere «fermento per un mondo riconciliato». Con uno «spirito missionario» che permetta ai cattolici – e qui gli accenti hanno richiamato l’omelia inaugurale di Wojtyła – di «dire al mondo, con umiltà e con gioia: guardate a Cristo! Avvicinatevi a lui! Accogliete la sua parola che illumina e consola! Ascoltate la sua proposta di amore per diventare la sua unica famiglia: nell’unico Cristo noi siamo uno» (in illo uno unum, le parole di sant’Agostino che Prevost ha scelto come suo motto).

