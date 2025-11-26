Ankara e Beirut: il senso del papa per la politica

true false

I momenti culminanti della prima missione internazionale di Prevost saranno l’incontro con Erdogan e la preghiera silenziosa sul luogo della tremenda esplosione che cinque anni fa, nel 2020, ha distrutto parte del porto e del centro della capitale libanese

Inizia oggi il viaggio di papa Leone in Turchia e in Libano, il primo internazionale del pontificato, ereditato dal predecessore ma che Prevost ha saputo con discrezione trasformare. Il motivo principale di questo itinerario – che prevede all’inizio gli incontri, dai risvolti politici evidenti, con Erdoğan, attore di primo piano nella regione e nel contesto internazionale, e poi con i diplomatici accreditati ad Ankara – è un avvenimento religioso di indubbia importanza. Si tratta infatti della r