Ankara e Beirut: il senso del papa per la politica

Giovanni Maria Vianstorico
26 novembre 2025 • 20:11

I momenti culminanti della prima missione internazionale di Prevost saranno l’incontro con Erdogan e la preghiera silenziosa sul luogo della tremenda esplosione che cinque anni fa, nel 2020, ha distrutto parte del porto e del centro della capitale libanese

Inizia oggi il viaggio di papa Leone in Turchia e in Libano, il primo internazionale del pontificato, ereditato dal predecessore ma che Prevost ha saputo con discrezione trasformare. Il motivo principale di questo itinerario – che prevede all’inizio gli incontri, dai risvolti politici evidenti, con Erdoğan, attore di primo piano nella regione e nel contesto internazionale, e poi con i diplomatici accreditati ad Ankara – è un avvenimento religioso di indubbia importanza. Si tratta infatti della r

Storico e giornalista, ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: Pablo VI, un cristiano del siglo XX (2020), Andare per la Roma dei papi (2020), I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo).