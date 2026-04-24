L’epoca delle policrisi. Perché non riusciamo più a immaginare il futuro

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Dai primi degli anni Venti di questo secolo sta emergendo un fenomeno difficile da collocare nei quadri diagnostici tradizionali: la riduzione della capacità di immaginare il futuro. Non si tratta semplicemente di incertezza o ansia, ma di una contrazione della progettualità mentale, osservabile trasversalmente in condizioni di normalità o stress-correlate e nei disturbi depressivi e ansiosi. Il contesto in cui questo fenomeno si sviluppa è sempre più spesso definito, in letteratura, come polycr