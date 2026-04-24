l’erosione del domani

L’epoca delle policrisi. Perché non riusciamo più a immaginare il futuro

Gaia Pelletreini per Mimaster illustrazioni
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Santino Gaudio
Santino Gaudio
Santino Gaudiopsichiatra
24 aprile 2026 • 19:09

L’accumulo di eventi imprevedibili non agisce soltanto come fattore di stress, ma interferisce con i meccanismi cognitivi che consentono di organizzare il tempo. Il futuro diventa meno rappresentabile, meno plausibile e, progressivamente, si diventa meno motivati

Dai primi degli anni Venti di questo secolo sta emergendo un fenomeno difficile da collocare nei quadri diagnostici tradizionali: la riduzione della capacità di immaginare il futuro. Non si tratta semplicemente di incertezza o ansia, ma di una contrazione della progettualità mentale, osservabile trasversalmente in condizioni di normalità o stress-correlate e nei disturbi depressivi e ansiosi. Il contesto in cui questo fenomeno si sviluppa è sempre più spesso definito, in letteratura, come polycr

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Santino Gaudio
Santino Gaudio
Santino Gaudiopsichiatra

Psichiatra, specializato in psicoterapia dell'adolescente e del giovane adulto. Laureato in Medicina e chirurgia a Messina e specializzato in Psicologia clinica alla Sapienza a Roma

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