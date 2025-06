Aumentare significativamente la spesa per militare non ha senso dal punto di vista dell’efficacia dei sistemi di difesa. E per farlo sarà necessario ridimensionare ulteriormente ciò che resta del malconcio stato sociale europeo. Siamo di fronte a una riscrittura unilaterale del contratto sociale

La notizia della settimana appena trascorsa è la decisione dei leader europei di lisciare il pelo a Donald Trump impegnandosi ad aumentare in maniera significativa la spesa militare. Nel dettaglio, i paesi della Nato (tutti tranne la Spagna di Pedro Sánchez) si sono accordati su un nuovo obiettivo, portare entro il 2035 la spesa militare in percentuale del Pil al 3,5 per cento, livello al quale oggi non sono nemmeno gli Usa. Fino ad oggi l’obiettivo era il 2 per cento, obiettivo che al momento molti paesi non hanno ancora raggiunto. A questo 3,5 per cento si aggiunge un altro 1,5 per cento di infrastrutture legate alla difesa.

I dati

Questo salto in avanti avviene in un momento in cui la spesa militare è già in netto aumento. I dati dello Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) ci dicono che tra il 2014, anno dell’invasione della Crimea, e il 2024 la Francia fa +24 per cento (+6 per cento nel solo 2024), la Germania (che partiva da molto in basso) +92 per cento (+28 per cento nel 2024), l’Italia +39 per cento (+1 per cento), La Spagna +43 per cento (invariato nel 2024) e l’Olanda addirittura +110 per cento (+35 per cento nel 2024).

Il riarmo, insomma, sta già avvenendo. E vale anche la pena di notare che valori tra il 3 per cento e il 4 per cento del Pil equivalgono alla media dell’investimento pubblico totale per la maggior parte dei paesi avanzati (l’Italia, fa ben peggio: prima del Covid era sotto al 2,5 per cento).

I problemi

Vediamo in primo luogo su cosa si concentrerebbe questo colossale ulteriore aumento di risorse (per la sola Italia si parla di 45-50 miliardi l’anno in più per passare dall’1,6 per cento attuale al 3,5 per cento). Nell’ultimo volume del rapporto sull’investimento pubblico in Europa che curo insieme a Floriana Cerniglia, il capitolo scritto da Alessandra Cepparulo e Paolo Pasimeni fornisce un quadro esaustivo della situazione.

I due economisti della Commissione europea documentano come le spese per la difesa dei paesi europei siano per più della metà (56 per cento) spese per il personale (stipendi e pensioni), mentre negli Stati Uniti le voci più significative sono le operazioni (ad esempio il mantenimento delle basi) e il materiale.

Questo evidenzia il primo evidente problema di questa corsa al riarmo. Per essere efficace, il riarmo dovrebbe riequilibrare la spesa, e quindi essere destinato ad acquisti di equipaggiamenti. Ma al momento l’industria europea non ha la capacità di fornire armamenti in misura sufficiente, per cui l’effetto di questa spesa sulla crescita, il “moltiplicatore”, da noi sarà nullo o quasi; a beneficiarne saranno gli Stati Uniti.

Senza avventurarsi a immaginare una difesa comune (che difficilmente potrebbe essere messa in piedi senza un irrealistico salto verso un’Europa compiutamente federale), meglio sarebbe stato cercare di migliorare l’efficienza della spesa attuale; meglio sarebbe stato di investire nella costruzione di una capacità produttiva a medio-lungo termine (sempre che non si pensi che i cosacchi si abbevereranno a San Pietro la settimana prossima).

Insomma, sarebbe più efficace e meno costoso, mentre si investe per adeguare la capacità produttiva, concentrare gli sforzi sul coordinamento e la razionalizzazione, sulla messa in comune di procedure di spesa e di standard, in modo da evitare duplicazioni e incompatibilità tra i 27 sistemi di armamenti. Che peraltro sono destinate a persistere, visto che tutto lascia pensare che ogni paese si lancerà in questa corsa per conto proprio.

La mannaia in arrivo

Ma il problema dell’inefficacia di sistemi di difesa che hanno più bisogno di essere riorganizzati che di essere finanziati non è certo il più preoccupante. Venerdì Roberto Romano notava su queste pagine che le regole europee già oggi costringono quasi tutti i grandi paesi (in particolare Francia e Italia, ma presto anche la Germania) a limitare la spesa per rimanere sui sentieri di riduzione del debito concordati con la Commissione. Quindi, a meno di un alquanto improbabile debito comune per la difesa, o di una altrettanto implausibile sospensione (o addirittura riforma) del Patto di Stabilità, portare al 5 per cento del Pil la spesa per difesa e infrastrutture per la sicurezza vorrebbe dire una riduzione di 2 o 3 punti di Pil di altre voci di spesa.

Non occorre essere indovini per sapere dove cadrà la mannaia. Sempre venerdì, sul Fatto Quotidiano, un ottimo Gianfranco Viesti evidenziava che un aumento della spesa militare di queste dimensioni è semplicemente incompatibile con il mantenimento del sistema di welfare e di servizi pubblici costruito nel secondo dopoguerra; che, ricordiamolo, è già malconcio e sottofinanziato.

Anche se ci si affanna ad affermare il contrario, a pagare il conto del riarmo saranno ospedali, università, pensioni e via di seguito, per le quali tra qualche mese si inizierà a dire che non ci sono i soldi e che occorre privatizzare e tagliare. Per non parlare degli investimenti nella transizione verde e digitale, che solo fino a qualche mese fa sembravano (giustamente) una questione di vita e di morte per quell’Europa che cerca disperatamente di rimanere attaccata al treno dell’innovazione americano e cinese, e che con ogni probabilità rimarranno al palo.

Rottamare lo stato sociale

Insomma, l’accordo siglato mercoledì alla Nato non è un semplice atto di vassallaggio nei confronti del prepotente di oltre oceano, che si cerca di tenere buono pagando il pizzo con l’acquisto di qualche cannone. È piuttosto l’occasione che le élite europee hanno colto senza farselo ripetere due volte per cercare di rottamare definitivamente lo stato sociale europeo e abbracciare il modello della spesa pubblica al servizio dei grandi conglomerati industriali e dei servizi pubblici depotenziati e privatizzati, inaccessibili per chi non se li può permettere.

Siamo alle porte di un cambiamento unilaterale del contratto sociale, insomma, che si cerca di far passare ovviamente senza chiedere l’opinione di elettori e cittadini e pretestando un’urgenza presunta (il Putin che nei giorni pari è descritto dagli Istituti Luce dei nostri tempi come in ginocchio e sconfitto dall’Ucraina, nei giorni dispari diventa una minaccia imminente per tutti i paesi dell’Europa occidentale).

Notava ancora Viesti che a giubilare per la corsa al riarmo non sono tanto (o non solo) i partiti di estrema destra, ma anche e soprattutto quelle classi dirigenti sedicenti moderate e riformiste (spesso di area progressista) che fino all’altro ieri si sgolavano a ripeterci che non c’erano soldi per la sanità, per la scuola o per la ricerca, e che oggi si lanciano in ardite interpretazioni dell’aritmetica per dimostrarci che l’aumento della spesa militare sarebbe in fondo poca cosa, favoleggiando di ricadute positive sull’economia che nessun economista serio considera anche solo lontanamente possibili.

L’amara verità è che se all’Aia i dirigenti europei hanno scelto l’appeasement con Trump e con il suo servitore Rutte, non è perché mancano di spina dorsale. Ma perché, al di là delle differenze di facciata, condividono gli stessi obiettivi di fondo dell’inquilino della Casa Bianca.

© Riproduzione riservata