L’Europa non è un vassallo degli Usa. Ma non cada nella logica della forza

Molti analisti ora si lamentano del tradimento americano. Si sente dire che siamo vassalli: sai che sorpresa! L’integrazione europea è – ancora una volta - messa alla prova: è l’ora della responsabilità, non della lagna. L’unico errore da non commettere è reagire pensando che la sola soluzione sia quella di assomigliare a Russia o America: la scelta della forza