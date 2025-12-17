Commenti

L’Europa non è un vassallo degli Usa. Ma non cada nella logica della forza

Mario Giro
17 dicembre 2025 • 20:16

Molti analisti ora si lamentano del tradimento americano. Si sente dire che siamo vassalli: sai che sorpresa! L’integrazione europea è  – ancora una volta - messa alla prova: è l’ora della responsabilità, non della lagna. L’unico errore da non commettere è reagire pensando che la sola soluzione sia quella di assomigliare a Russia o America: la scelta della forza

Il nostro rapporto con gli Stati Uniti fa discutere. Fa un po’ sorridere tutta questa corsa di molti analisti ad affermare che «siamo vassalli o colonie dell’America». Ai tempi di Joe Biden o di Barack Obama non si diceva. Perché tutta questa foga proprio ora? Facciamo chiarezza sulle nostre relazioni. Punto numero 1: l’Italia ha perso la Seconda guerra mondiale. Ospitiamo ancora 10mila-15mila soldati Usa sul nostro territorio con varie basi e a nostre spese. Alloggiamo anche 60-80 ordigni nucle

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

