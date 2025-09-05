Alle prese con i conflitti di Gaza e di Ucraina, mentre a Parigi si immaginano coalizioni per un futuro che ancora non si vede, molti lamentano di quanto l’Europa non conti nulla. Come scrive giustamente Lorenzo Bini Smaghi, in realtà gli europei non sanno cosa fare della propria rilevanza e del proprio potere: «Ad essere irrilevante non è l’Europa, bensì i 27 paesi che la compongono». Nessuno è disposto a delegare ad altri un qualunque ruolo, e così, piccoli, divisi e competitivi, gli Stati membri finiscono per mettersi in gruppo davanti a Donald Trump, la foto che segnala la loro inadeguatezza.

Emmanuel Macron prova a unificare gli sforzi con i Volenterosi, ma la cosa potrà funzionare solo dopo una tregua ancora lontana. La caratteristica storica europea rimane divisione e concorrenza reciproca. A tal riguardo l’Unione europea rappresenta una specie di prodigio che contraddice una lunga storia di cattive abitudini.

Per reagire al suo immobilismo, l’Europa deve far fronte a due sfide. La prima è quella della guerra: se c’è un continente che ne conosce gli effetti è proprio l’Europa. Gli europei hanno iscritto nel loro Dna quanto la guerra deformi l’anima dei popoli, anche dei più civili, dei più saggi. Le due guerre mondiali hanno mutato il volto degli europei, la loro mentalità, il loro spirito, le loro radici. I cittadini di questo continente sanno quanto il conflitto possa far impazzire i popoli, rendendoli vittime di isterie collettive difficili da sanare. Ad esempio la guerra infinita in Medio Oriente ha cambiato l’Occidente, rendendolo più violento. Ha reso accettabile l’uso di certe armi, ha sdoganato la tortura e i rapimenti (renditions) e le detenzioni illegali (Guantanamo).

Tutto ciò è stato contagioso riducendo la fiducia nelle istituzioni pubbliche a causa dell’utilizzo dei mezzi illegali. La guerra in Iraq del 2003 fu costruita sulla menzogna delle armi di distruzione di massa (che non esistevano): si può essere complottisti senza vergogna perché gli Stati hanno mentito molto di più e molto prima. Dopo il 2001 la guerra al terrorismo ha creato una spirale autodistruttrice alla quale ovviamente partecipano i terroristi, signori del male che manipolano i propri popoli o li usano come carne da cannone. Negli Stati Uniti il Patriot Act ha reso la società più sospettosa e complottista, tanto che oggi la battaglia tra poteri dello Stato è generalizzata. Si può dire che con la guerra si sacrificano i valori civili sull’altare delle paure.

Come può l’Europa reagire al “tutto militare” e “tutto guerra” che si sta imponendo nelle mentalità? Non si tratta di pacifismo, ma di sanità mentale e sociale. In secondo luogo l’Europa deve ricordare che il malessere di civiltà non è una novità recente ma è nato proprio qui, in Europa, con le guerre mondiali. C’è dunque una responsabilità primaria europea. Per i più giovani tale malessere diventa depressione, infelicità, mancanza di serenità perché il male sembra sempre più forte del bene. Ogni società ha la sua forma di depressione vittimistica e ne cerca la ragione: attorno a sé (immigrati e stranieri oppure razzismo e diseguaglianza); dentro di sé (depressioni e medicalizzazione); fuori di sé (la storia, l’aggressione di altri).

L’Europa sa che tale crisi di civiltà (che alcuni chiamano declino, altri perdita di valori eccetera) inizia con le due guerre mondiali e con la Shoah. Sa anche che per questa strada la crisi non può che aumentare. La guerra in Ucraina risveglia nelle coscienze europee i mostri del passato, ma la reazione non dovrebbe essere ripetere errori già fatti: ipernazionalismo, riarmo isterico, abbandono del dialogo, odio, pregiudizi, capri espiatori e via dicendo.

La coscienza europea resiste nelle parole della chiesa, che rimane sola a rappresentare la possibilità del bene, cioè della pace e della convivenza. Solo il papa e la chiesa continuano a parlare di pace. Non si può tacciare di buonismo ciò che viene dalla dolorosa esperienza storica europea. Julia Kristeva lo definisce un miracolo europeo: «Forse esiste un miracolo greco-giudeo-cristiano che, dopo aver ceduto ai dogmi identitari, si ritrova oggi a far fronte al malessere della democrazia». Com’è noto, le democrazie non si trovano a loro agio dentro lo spirito totalitario della guerra e – visto ciò che succede negli Usa – forse solo l’Europa sa come uscirne.

