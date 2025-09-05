A fronte della guerra in Ucraina, Macron prova a unificare gli sforzi con i Volenterosi, ma la cosa potrà funzionare solo dopo una tregua ancora lontana. La caratteristica storica europea rimane divisione e concorrenza reciproca. Com’è noto, le democrazie non si trovano a loro agio dentro lo spirito totalitario della guerra e – alla luce della propria storia - forse solo il Vecchio Continente sa come uscirne
L’Europa non sa che fare della sua rilevanza. Oppure sì?
05 settembre 2025 • 20:02
A fronte della guerra in Ucraina, Macron prova a unificare gli sforzi con i Volenterosi, ma la cosa potrà funzionare solo dopo una tregua ancora lontana. La caratteristica storica europea rimane divisione e concorrenza reciproca. Com’è noto, le democrazie non si trovano a loro agio dentro lo spirito totalitario della guerra e – alla luce della propria storia - forse solo il Vecchio Continente sa come uscirne