L’Europa si abitui. Siamo già nel futuro post americano

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Gli europei farebbero bene a prepararsi all’assenza militare e politica degli Usa: lo scioglimento dell’alleanza è già iniziato, la fiducia negli impegni reciproci si erode ogni giorno di più. È un paradosso, dato che l’America stessa finirà per essere più debole e isolata. Ma tale argomento non ha alcun peso su Trump

Come sarà l’Europa senza la presenza militare e politica degli Stati Uniti? Gli europei farebbero bene a prepararsi a questa eventualità, perché non c’è più alcun dubbio che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump voglia porre fine all’alleanza nordatlantica e sia ben avviato a farlo. L’unica domanda che rimane è se ritirerà formalmente gli Stati Uniti dalla Nato o se semplicemente la svuoterà di significato attraverso l’incuria e il disprezzo. In ogni caso, lo scioglimento dell’alleanza è