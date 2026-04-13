I limiti del linguaggio definiscono i limiti del mondo: il punto di non ritorno delle parole di Trump

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Non si può far finta di nulla di fronte alle minacce nucleari del presidente Usa. Esse segnalano uno spostamento pericoloso dei limiti del discorso e così, dei limiti del mondo. Alcune cose non vanno dette perché non si devono fare. Appena vengono dette, allora si possono fare

So bene che quasi tutto è stato già detto sulla folle minaccia di Trump di far sparire un’intera civiltà in una notte. E mi rendo anche conto che tutto sommato – visto che all’alba del giorno dopo per fortuna ci siamo svegliati senza civiltà scomparse – sia meglio per tutti soprassedere, ignorare, far finta di nulla. Tutt’al più derubricare la faccenda alla psicopatologia del singolo. È quello che fa il governo italiano, in fondo. Con Crosetto che prima è costretto ad ammettere che questa guerra