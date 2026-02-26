L'imperialismo ottuso e senza scrupoli di Trump non ha futuro

true false

Nel tentativo di rimodellare la politica estera degli Stati Uniti a sua immagine, Trump sta riportando in auge un ordine internazionale definito dalla forza bruta, in cui i paesi potenti si appropriano di territori affinché i loro leader possano arricchirsi. Tale approccio serve agli interessi personali del presidente, ma è una strategia perdente per gli Stati Uniti. A cominciare dall’economia

La cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti ha chiaramente incoraggiato il presidente Donald Trump, che ha successivamente minacciato di scatenare l’esercito statunitense su Cuba, Colombia e l’Iran. Ancora più minaccioso è il fatto che abbia anche sollevato la possibilità di conquistare con la forza la Groenlandia, un territorio autonomo della Danimarca, alleato di lunga data degli Stati Uniti nella Nato. Se Trump dovesse agire sulla Groenlandia, l’Alleanza at