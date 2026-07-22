L’impero colpisce ancora. Rubio al posto di Dart Fener?

Negli Usa, il ritornello del pericolo rosso vive un momento di splendore, un revival che renderebbe orgogliosi Reagan, Truman e Nixon. L’impero (del male) colpisce ancora, ma con Cuba al posto dell’Urss e Rubio al posto di Dart Fener. Non è chiaro se Trump sia più un Palpatine o un Jabba the Hutt
Era un’altra stagione. Eppure, non è passato poi così tanto tempo da quando esponenti di spicco della maggioranza, compresa la presidente del Consiglio, saltellavano sorridenti su cori anti-comunisti. A un parte della destra italiana sarà pure momentaneamente passata la voglia di fare balletti – ci pensa comunque l’ardito a tenere alto il livello con le sue storielle su falce, martello e calli sulle mani della sinistra – ma il ritornello del pericolo rosso che prende sempre forme diverse (dalle