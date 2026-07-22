L’impero colpisce ancora. Rubio al posto di Dart Fener?

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Negli Usa, il ritornello del pericolo rosso vive un momento di splendore, un revival che renderebbe orgogliosi Reagan, Truman e Nixon. L’impero (del male) colpisce ancora, ma con Cuba al posto dell’Urss e Rubio al posto di Dart Fener. Non è chiaro se Trump sia più un Palpatine o un Jabba the Hutt