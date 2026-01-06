L’industria non basta: l’Europa in trappola deve cambiare strategia

true false

Negli ultimi anni, da Donald Trump a Emmanuel Macron, la retorica sul ritorno del manifatturiero come motore di occupazione e crescita è tornata centrale. Il presidente americano promette di riportare le fabbriche negli Stati Uniti; l’Unione europea parla di capacità industriale e sovranità. Ma la domanda resta aperta, ed è tutt’altro che teorica: il manifatturiero è davvero oggi la via principale per creare buoni posti di lavoro nei paesi avanzati? E lo è in economie come Germania e Italia, spe