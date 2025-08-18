La proposta di Giorgia Meloni di garanzie di protezione dell’Ucraina modellate sull’articolo 5 della Nato - un attacco contro un alleato sarà considerato un attacco contro tutti -senza che l’Ucraina entri nell’Alleanza atlantica, ha avuto qualche ora di vita. Anche grazie a Ursula von der Leyen, che l’ha ripresa domenica scorsa in conferenza stampa dichiarando che Donald Trump ha mostrato «la volontà di contribuire a garanzie di sicurezza simili all'articolo 5 per l'Ucraina». Ma, ha commentato il New York Times «l'idea, pur essendo allettante per gli ucraini, li ha lasciati perplessi sulla sua fattibilità». Infatti, «perché Putin dovrebbe accettare che Kiev benefici di garanzie Nato pur senza esserne formalmente parte?». Che garanzie ci sono che abbiano la stessa deterrenza che avrebbero con un vero alleato?

Nei rapporti tra potenze o paesi avversari, il come se non funziona. Il come se è basato sulla fiducia reciproca; funziona solo tra cooperatori. Insomma, alla fine della fiera, l'idea di Meloni è «troppo vaga» e aperta a molteplici interpretazioni e non dà alcuna garanzia che gli alleati «correrebbero immediatamente» in aiuto dell’Ucraina se la Russia decidesse di riaprire le ostilità. E poi, Trump ha ceduto a Putin sull'esclusione dell’Ucraina dalla Nato.

La questione che sta di fronte all'Ucraina è la stessa che sta di fronte all'Europa, e l'ha riassunta bene Emanuel Macron: fino a che punto Trump è disposto a garantire la sicurezza dell'Ucraina, ovvero «chi è disposto a fare cosa?».

Il summit in Alaska ha lasciato l'Europa più debole nei confronti della Russia e degli Stati Uniti. E, soprattutto, ha reso la questione ucraina una questione europea a tutti gli effetti, per necessità. Ha messo in evidenza che l’Unione ha un ruolo secondo, come l’Ucraina; che le viene concesso di entrare in azione dopo – dopo che i due anchormen hanno camminato sul tappeto rosso del mondo, incoronandosi a vicenda plenipotenziari dei rispettivi piccoli problemi (l’Europa e l’Ucraina), senza lasciar trapelare nulla di quel che si sono realmente detti e di quello di cui hanno realmente discusso.

Di fatto sembra che tutto sia in alto mare. Lo ha confessato il segretario di Stato Marco Rubio: «Abbiamo fatto progressi nel senso che abbiamo individuato potenziali aree di accordo, ma permangono alcune importanti divergenze. Quindi abbiamo ancora molta strada da fare. Non siamo sull'orlo di un accordo di pace. Ma ritengo che siano stati compiuti dei progressi». Frasi che dicono tutto e il suo contrario, che danno l’impressione che gli americani si arrampichino sugli specchi per mostrare che sono vicini alla pace. Quale pace?

La pace pur che sia. Oggi sappiamo che è da questa pace che Trump pensa: il forte deve avere quel che vuole; il debole deve cedere. La filosofia della clava, per qualche decennio sottotraccia, è tornata a farla da padrona. Trump, il palazzinaro che ha fatto deal per tutta la vita imbrogliando e bluffando, dà il senso delle cose del mondo. In Alaska ha voluto incontrare il forte e, ora, a casa sua, riceve i deboli, quelli che sono in cerca di un accordo che dia loro sicurezza. In Alaska si è parlato di loro in loro assenza. Non l’accordo è stato il tema del summit, ma la riabilitazione internazionale di Putin. E questo semplice fatto farà tutta la differenza. Putin vuole l’Ucraina, e in questo primo round vuole le cinque regioni stabilite e la Crimea. E poi si vedrà. Secondo Trump, è una richiesta ragionevole considerando la sproporzione militare – dove è evidente che quella sproporzione è destinata a restare, ovvero che non ci sarà nessun ombrello simil-Nato sull’Ucraina. Il problema è che, e Macron l’ha capito meglio di tutti, la questione riguarda a questo punto l’Europa. Anzi, è stato proprio il summit dell’Alaska, un summit ad excludendum, che ha reso abbastanza chiaro che sul piatto c’è l’Unione europea. I due autocrati lo hanno deciso: l’uno perché non tollera di avere un quasi-governo che imponga regole al mercato e l’altro perché considera la terra a occidente degli Urali un’accozzaglia di Stati la cui unione detesta. Entrambi gli autocrati vogliono disfarsi dell’Ue. La quale, a questo punto, non ha alcun asso nella manica. Il suo non essere una sovranità la rimpicciolisce, la rende irrilevante. In tempi di pace può bastare. In tempi di guerra non basta.

