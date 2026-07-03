L’istruzione non basta più. La mobilità sociale si salva solo con la Costituzione

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In un dibattito organizzato presso il dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre, a partire dai volumi Non è giusta. L’Italia delle disuguaglianze (Laterza) e La disuguaglianza oltre i luoghi comuni (Castelvecchi), sono emerse alcune riflessioni utili in merito ai luoghi comuni sulla disuguaglianza: si potrebbe pensare che la mobilità sociale sia irrilevante purché ci siano meritocrazia e crescita. Ma è proprio il legame tra la mobilità, il merito e la crescita che rende la situazione del nostro paese particolarmente critica