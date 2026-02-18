l’unione delle comunità ebraiche italiane

Sanare le divisioni interne e ricucire con l’esterno, le nuove sfide dell’Ucei

Davide Assael
Davide Assael
Davide Assael
18 febbraio 2026 • 19:28

Silvia Ottolenghi succede a Noemi Di Segni, che ha dovuto affrontare un momento durissimo per l’ebraismo italiano. Le sue prime dichiarazioni indicano due obiettivi principali: rimediare alla divisione interna e ricucire con l’esterno, sia sul piano del dialogo inter-religioso, sia su quello con le istituzioni laiche e con le amministrazioni pubbliche

Livia Ottolenghi è la nuova presidente dell’Ucei (Unione comunità ebraiche italiane). Ordinaria di Odontoiatria alla Sapienza di Roma e già assessora alle Politiche educative dell’Unione, succede a Noemi Di Segni, che ha dovuto affrontare uno dei momenti più difficili attraversati dall’ebraismo italiano dal 1967. Per alcuni addirittura dal 1948, quando il rapporto fra l’ebraismo e il paese che ancora ospita la più antica diaspora occidentale dovette rimediare alla terribile lacerazione delle leg

Per continuare a leggere questo articolo

Davide Assael
Davide Assael
Davide Assael

Nato a Milano nel 1976, si laurea con lode in Filosofia teoretica sotto la guida di Carlo Sini, per poi approfondire i suoi studi teologici a Ginevra. Dopo aver svolto attività di ricerca e di organizzazione culturale per importanti fondazioni, ha fondato l’Associazione Lech Lechà, per una filosofia relazionale, di cui è anche presidente. Oggi è voce della trasmissione di RaiRadio3 "Uomini e profeti", docente di Geopolitica delle religioni all’Università di Verona e tiene il corso di Fondamenti del pensiero ebraico per la FIEP, Federazione italiana per l’ebraismo progressivo. Le sue ricerche si svolgono sul crinale biblico-filosofico. 

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE