Sanare le divisioni interne e ricucire con l’esterno, le nuove sfide dell’Ucei

true false

Silvia Ottolenghi succede a Noemi Di Segni, che ha dovuto affrontare un momento durissimo per l’ebraismo italiano. Le sue prime dichiarazioni indicano due obiettivi principali: rimediare alla divisione interna e ricucire con l’esterno, sia sul piano del dialogo inter-religioso, sia su quello con le istituzioni laiche e con le amministrazioni pubbliche