Lo schiaffo in faccia a Netanyahu. Ecco il Medio Oriente trumpizzato

19 gennaio 2026 • 20:40

Il board of peace trumpiano che dovrebbe aprire la fase 2 a Gaza dimostra, ancora una volta, che Israele forse sa  vincere la guerra, ma anche che perde la pace. E che Netanyahu evidentemente è uscito dalle grazie trumpiane. È soprattutto la presenza di turchi e qatarioti – rivali strategici dello Stato ebraico nell’area – ad essere indigeribile per Tel Aviv

Siamo dunque alle solite: Israele vince la guerra, ma perde la pace. Mi ricordo che, parlando con persone molto qualificate, all’inizio del conflitto scatenato da Hamas il 7 ottobre (mal gliene incolse a vedere i risultati per l’intero “fronte della resistenza” iraniano), tra i mille esercizi mentali che si fanno in queste occasioni, paventavo un pericolo per lo Stato ebraico in caso l’Egitto finisse, obtorto collo, a doversi rioccupare della Striscia di Gaza felicemente concessa agli israeliani

Nato a Milano nel 1976, si laurea con lode in Filosofia teoretica sotto la guida di Carlo Sini, per poi approfondire i suoi studi teologici a Ginevra. Dopo aver svolto attività di ricerca e di organizzazione culturale per importanti fondazioni, ha fondato l’Associazione Lech Lechà, per una filosofia relazionale, di cui è anche presidente. Oggi è voce della trasmissione di RaiRadio3 "Uomini e profeti", docente di Geopolitica delle religioni all’Università di Verona e tiene il corso di Fondamenti del pensiero ebraico per la FIEP, Federazione italiana per l’ebraismo progressivo. Le sue ricerche si svolgono sul crinale biblico-filosofico. 

