Lo schiaffo in faccia a Netanyahu. Ecco il Medio Oriente trumpizzato

Il board of peace trumpiano che dovrebbe aprire la fase 2 a Gaza dimostra, ancora una volta, che Israele forse sa vincere la guerra, ma anche che perde la pace. E che Netanyahu evidentemente è uscito dalle grazie trumpiane. È soprattutto la presenza di turchi e qatarioti – rivali strategici dello Stato ebraico nell’area – ad essere indigeribile per Tel Aviv