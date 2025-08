La destra israeliana non vuole i due stati perché non riconosce il popolo palestinese. Il prezzo pagato dalla democrazia israeliana è enorme. Il legame tra lo stato ebraico e la diaspora si sfilaccia

Cosa avverrà se Israele occuperà la Striscia di Gaza e forse anche tutti i territori, Cisgiordania inclusa? È ciò a cui aspirano i ministri e gli esponenti della destra estremista, religiosa e laica, non da oggi ma dal 1967, dopo la vittoria nella guerra dei 6 giorni. Appena salito sulla spianata delle Moschee (del Tempio per gli ebrei), Moshe Dayan ricevette da parte dei rabbini intransigenti l’invito a distruggere le moschee: «Fallo subito: non c’è migliore opportunità».

Non lo si fece e da allora questa viene considerata una ferita da quella parte che considera tutta la terra –dal Giordano al mare e oltre – come di sua proprietà. I palestinesi sono visti come intrusi, arabi che nella migliore delle ipotesi dovrebbero sgombrare per andare negli altri paesi arabi attorno. La questione dei due stati è tutta qui: per l’attuale destra israeliana non possono esistere perché non sussistono i due popoli ma soltanto uno, quello ebraico che ha riconquistato il diritto di stare sulla propria terra storica. Gli altri sono arabi che hanno a disposizione molti altri paesi dove andare. Per questo Benjamin Netanyahu dà il via libera all’occupazione di tutta la Striscia anche se l’esercito – e non solo – gli resiste. Cosa avverrà?

Israele traumatizzato dal 7 ottobre non si rende conto che sta inglobando una metastasi che lo porterà alla rovina. Per giungervi ha avuto bisogno di azzerare ogni opposizione interna: il prezzo pagato dalla democrazia israeliana è incalcolabile. Non c’è più alcuno spazio per il dissenso: appena un deputato si oppone viene buttato fuori dall’aula. Così nella società: ogni protesta è repressa, senza considerare l’assenza di diritti per gli arabo israeliani (cittadini di serie B) e per i palestinesi dei territori (non cittadini).

Un vero suicidio per la democrazia israeliana, iniziato prima del 7 ottobre. Come scrive Goffredo Buccini i territori sono divenuti «una vera maledizione». Israele sta cadendo nell’abisso del conflitto civile. Occupandoli definitivamente, e magari annettendoli, sta introiettando ciò che vorrebbe eliminare: non potrà sterminare né cacciare i 5 milioni palestinesi (3 in Cisgiordania e 2 a Gaza) né inviarli altrove. Rischia invece di connetterli definitivamente – nel destino e nella rabbia – ai circa 2 milioni di arabo-israeliani. A quel punto «il rischio di arrivare all’incidibile» (per usare le parole di Liliana Segre) diverrà reale. Come farà un simile Israele, preso dalla furia suprematista ed estremista, ad occuparsi del popolo palestinese di cui non accetta l’esistenza?

Si sta preparando ad un futuro di violenza di cui la barbarie di Gaza è solo l’inizio. Questo Israele che non ascolta nessuno né ragiona su ciò che sta facendo, si prepara a un disastro in piena regola. Sempre Segre denuncia i «ministri fanatici che con gli occhi fuori dalle orbite gridano propositi di virulenta disumanità». Con assoluta impudenza il premier afferma che non c’è fame a Gaza mentre i suoi uomini la invocano come metodo punitivo. È evidente: l’occupazione dei territori ha snaturato Israele, trasformandolo in una fornace di odio e propositi omicidi. Ma l’assurdo paradosso è che gli stessi responsabili che propagandano tale ferocia stanno introducendo dentro Israele ciò che considerano il male da combattere.

La tensione che si è appropriata degli israeliani è tale che vi sono già stati 19 suicidi di militari nel 2025, cifra mai raggiunta; aumentano le diserzioni e i traumi psicologici; ma soprattutto 12mila riservisti si sono rifiutati di tornare a Gaza. Di sicuro non c’è più la corsa ad arruolarsi. Illuminante ciò che dice ancora Liliana Segre: «Israele non è il rappresentante né l’erede degli ebrei europei vittime della Shoà». Il fossato tra lo stato ebraico e le diaspore si allarga. D’altronde gli estremisti di Israele non le hanno mai amate e vanno dicendo agli ebrei sparsi nel mondo: «Che fate ancora lì? Venite in Israele e basta!». Da sempre questa è la politica dei millenaristi. È destinata a finire così la storia di amore con la propria terra, sogno dei primi sionisti?

