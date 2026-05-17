“Cercare oltre”

La logica imperiale di Trump e Xi è la stessa che Draghi invoca per salvare l’Europa. E non convince

Lo storico incontro tra Donald Trump e Xi Jinping
Lo storico incontro tra Donald Trump e Xi Jinping
Lo storico incontro tra Donald Trump e Xi Jinping
Sergio Labate
Sergio Labate
Sergio Labatefilosofo
17 maggio 2026 • 18:25

Il vero scandalo non è che noi europei non siamo seduti al tavolo degli imperi, ma che a quel tavolo c’è un’élite che è tanto ristretta quanto sterminato è il suo potere. Cos’è oggi la democrazia? Nient’altro che un aereo di Stato che trasporta i grandi capitalisti da un lato all’altro del mondo

Che soddisfazione deve essere stata – per i fautori del primato della geopolitica – assistere all’incontro tra Trump e Xi Jinping. Una celebrazione in pompa magna della tesi secondo cui è la sfida finale tra due imperi ciò che definisce il nuovo equilibrio mondiale. Mi domando se non sia proprio questo il nostro cedimento più grande: assecondare questa tesi, rassegnarci che le cose non possano ormai che seguire la direzione del vento che soffia sui vessilli imperiali. In fondo quella citazione i

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Sergio Labate
Sergio Labate
Sergio Labatefilosofo

Insegna Filosofia teoretica presso l'Università di Macerata. È stato presidente nazionale di Libertà e Giustizia.

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