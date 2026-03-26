L’ombra americana sulla repressione anti Lgbtq+ in Senegal

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Vedi alla voce “culture wars”: quello che accade nel paese africano è solo l’ultimo esempio di come gli Stati Uniti, anche nell’era Trump, si confermino esportatori di ideologie e prassi politiche fortemente repressive

L’Assemblea nazionale del Senegal ha recentemente approvato un disegno di legge che inasprisce le sanzioni per alcuni reati contro la morale pubblica, tra questi viene fatta rientrare l’omosessualità. Per decenni l’articolo 319 del codice penale senegalese ha sanzionato gli “atti contro natura” con pene detentive da uno a cinque anni. Tuttavia, nonostante la norma fosse in vigore da numerosi anni, la sua applicazione era sporadica e il Senegal era considerato un paese relativamente tollerante ne