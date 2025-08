Stava l’Italia nel Mediterraneo come un bimbetto nella bagnarola, sguazzando inconsapevole in quel mare che teneva lontani i nemici e in qualche modo ci proteggeva dalla storia. Nella generale disfatta delle nostre illusioni, anche questa sta per svaporare. Annunciando di non considerarsi più vincolata dal trattato sui missili a medio e corto raggio (l’INF, Intermediate-range Nuclear Forces Treaty), Mosca ha spiegato che piazzerà nuove rampe in Bielorussia, al confine con tre paesi Nato, ora sotto tiro.

Ma in astratto è sotto tiro anche l’Italia. Per quanto al momento non ne facciano parola, da alcuni mesi i russi avrebbero missili a medio raggio anche in Libia, dove, riferiscono le agenzia di stampa, li avrebbero trasferiti in fretta e furia dalla Siria dopo la caduta dell’alleato Assad. Roma è a duemila chilometri dalle coste libiche, i missili di quella classe arrivano fino a 5mila. Il Mediterraneo è molto più piccolo di quanto finora ci appariva.

La Russia e Haftar

Secondo l’agenzia Nova le armi russe sono a sud di Tripoli, nel Fezzan, in un base militare sotto il controllo del generale Khalifa Haftar, un capobanda dalle notevoli capacità di relazione: è amico di Mosca, il suo maggior fornitore e alleato militare, dell’Egitto, degli Emirati arabi, della Francia; e ha una doppia nazionalità, libica e americana, che lo aiuta nelle relazioni con l’amministrazione Trump.

Invece non è amico dell’Italia, che pure non gli ha lesinato ossequio ogni qualvolta le sue milizie si avvicinavano troppo ai tubi dell’Eni. Abbiamo perfino addestrato i suoi “soldati” se si può dir così di miliziani rapaci usi ad ogni genere di commercio e di rapina, noti a Bengasi per aver sequestrato e probabilmente ucciso dissidenti come Siham Sergewa, prelevata nella sua casa di Bengasi nel 1919 e mai più riapparsa (la sua colpa: aver criticato Haftar in una tv locale).

Il nostro opportunismo non ha pagato: in luglio il ministro degli Interni Matteo Piantedosi e i suoi omologhi greco e maltese sono stati respinti all’aeroporto di Bengasi, dove erano atterrati proprio per far visita ad Haftar e chiedergli educatamente conto delle partenze di migranti dalle coste libiche.

I rischi per l’Italia

L’Italia è tradizionalmente amica del nemico di Haftar, il governo di Tripoli, riconosciuto dall’Onu. L’alleanza di milizie che proteggeva questo governo si è sfaldata e ora Haftar potrebbe impossessarsi dell’intera Libia.

Sarebbe anche una vittoria di Mosca, e certo una sconfitta per l’Italia, che pagherebbe l’inconsistenza di una politica estera incerta e timorosa, versata a a proteggere interessi contingenti (petrolio, migranti) medianti accordi con gang. La Francia è riuscita a fare perfino peggio, fin dal 2011, quando Sarkozy trascinò la Nato nella guerra neocoloniale in Libia.

Il governo Berlusconi non osò opporsi, adesso la nemesi: Roma e Parigi rischiano di essere soppiantate da russi e arabi in uno scacchiere per entrambe strategico. E devono sbrigarsela da soli: Trump e la Nato stanno mostrando per il Mediterraneo un interesse minore che per il (per noi remoto) mar della Cina. Ci riusciranno? Finora non pare.

