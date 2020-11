La giostra dei commissari alla sanità in Calabria è oscena. Una girandola di nomi che appaiono e scompaiono con la velocità di un tweet. Scelte abborracciate che guardano poco alle competenze indispensabili in una situazione sempre più di emergenza, molto al colore politico del nome da mettere in campo. Non andava bene Cotticelli, e neppure Miozzo, ultimo arrivato. Vincono i veti incrociati.

Governo, ministri e partiti della maggioranza si perdono dentro le pagine di un manuale Cencelli d’altri tempi. Tutti vogliono vincere la loro personalissima battaglia sulle macerie, e non si rendono conto che hanno buttato a mare ogni credibilità.

I calabresi si sentono “malarazza”, gente che non ha neppure il diritto di essere ascoltata da Roma. I loro sindaci hanno chiesto la cancellazione del debito per ripartire. Hanno portato a casa solo fumo.

In Calabria, dopo 11 anni di commissariamento, non si conosce il reale e definitivo ammontare del deficit sanitario. Qual è la cifra? Non ne esiste una certa e certificata. Si parla di 2 miliardi. Ma è un calcolo approssimativo in una realtà dove il sistema sanitario pubblico è stato trasformato nella mangiatoia di affaristi e mafiosi. Alle Asl di Reggio e Cosenza, esisteva la consolidata abitudine da parte dei privati di farsi rimborsare le fatture (milionarie) due o tre volte.

I grandi fornitori di beni e servizi hanno venduto i loro crediti ad agenzie del Nord Italia specializzate nel recupero, che ora vogliono i soldi. Tutti, maledetti e subito. Ma non si tratta solo bilanci da risanare. In una regione come la Calabria dove il diritto alla cura è seriamente compromesso dalla chiusura di 18 ospedali, dal taglio dei livelli minimi di assistenza, dalla mancanza di medici e infermieri, un risanatore non basta più.

E’ necessario un vero super-commissario alla tutela della salute dei calabresi. Una personalità capace di chiedersi perché in Calabria si vive in salute fino a 50 anni e a Bolzano fino a 70. Perché un malato di tumore è costretto ad andare al Nord per curarsi. Un tecnico, capace e indipendente, che sappia di medicina territoriale e prevenzione, che conosca bene il territorio, fatto di mare e sole, ma anche di paesi arroccati tra boschi e montagne, di ferrovie ottocentesche, strade interne ridotte a mulattiere.

Può essere un calabrese doc, capace, onesto e coraggioso (ce ne sono, basta cercarli), o un non calabrese, importa poco. L’importante è che sappia rapportarsi ad una popolazione sempre più sfiduciata e schifata da questa sorta di talent-show dal titolo “Il super-commissario”.

Le dispute campanilistiche interessano solo a quei centri di potere calabresi che da sempre succhiano il sangue della sanità pubblica. Il governo non perda più tempo, per una volta almeno, rispetti quei due milioni di italiani che tirano la vita tra la Sila e lo Stretto. Perché la situazione è al punto di rottura.

A Roma non si decide, a Catanzaro, dove siede un governo regionale largamente delegittimato, va in onda il cabaret. Con il suo Presidente, Nino Spirlì che ormai parla solo in vernacolo stretto. Ha detto che «il governo annaca il pecoro», nel senso di temporeggia, perde tempo. Siamo costretti a dargli ragione.

