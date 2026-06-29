L’ossessione mafia e appalti. Chi non vuole Ardita alla Dna

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Mai un "vice” aveva provocato così tante, e fastidiose, fibrillazioni nei corridoi della procura nazionale Antimafia. E mai, come in questo caso, la nomina di un “secondo” aveva causato capogiri e ansie scatenando allarme. Però si capisce: la posta in gioco è alta e non è consentita la presenza di disturbatori o cani sciolti, tutto deve filare liscio e tutti devono stare in riga. L'aria che tira è quella che è e il rapporto su "Mafia e appalti” del Ros dei carabinieri del generale Mario Mori n