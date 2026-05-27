In difesa di Luce, la Ferrari che mette in crisi il machismo automobilistico

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«Questa è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno» ha detto Luca Cordero di Montezemolo con aria sgomenta, dopo aver auspicato la rimozione del Cavallino dalla nuova Ferrari Luce. ANSA È appena nata e già tutti la odiano. Carlo Calenda parla di «un insulto estetico e tecnologico per chi ama la Ferrari», segue un’apostrofe a John Elkann, ahi serva Fiat di dolore ostello. Matteo Salvini, sempre in prima linea quando si tratta di racimolare briciole di algoritmo, con il classico tono sa