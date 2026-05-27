In difesa di Luce, la Ferrari che mette in crisi il machismo automobilistico

La nuova, dileggiata, auto elettrica prodotta dalla casa automobilistica rivela la fragilità identitaria di una parte del mondo incapace di accettare un cambiamento necessario per il bene comune, che sia questo fatto di farina di insetti, pale eoliche o Cavallini elettrici
«Questa è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno» ha detto Luca Cordero di Montezemolo con aria sgomenta, dopo aver auspicato la rimozione del Cavallino dalla nuova Ferrari Luce. ANSA È appena nata e già tutti la odiano. Carlo Calenda parla di «un insulto estetico e tecnologico per chi ama la Ferrari», segue un’apostrofe a John Elkann, ahi serva Fiat di dolore ostello. Matteo Salvini, sempre in prima linea quando si tratta di racimolare briciole di algoritmo, con il classico tono sa