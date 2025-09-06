Da una parte il realismo invita gli europei a riconoscere che nonostante Trump gli Usa ci sono per certi versi ancora indispensabili; dall’altra appare suicida raccontarsi subalterni e tremebondi ad un mondo di grandi predatori. Trovare una misura efficace e dignitosa pare ancora più difficile per l’Italia, che fatica a fare i conti con il passato

Ancora qualche mese fa Roma avrebbe incassato con qualche mugugno, niente di più, il recente attacco di droni israeliani ad una pattuglia italiana dell’Unifil, il contingente Onu nel sud Libano. Quello sparacchiare minatorio è da mesi il metodo col quale il governo Netanyahu intima ai “caschi blu” di togliersi dai piedi, in modo da lasciare totale libertà di manovra alle incursioni dell’esercito israeliano in territorio sciita.

Però in questo caso la reazione del ministro della Difesa Guido Crosetto («ma quale errore, è stato un attacco intenzionale!») ha segnato, nella sua irritualità, un precedente significativo. In un mondo che sta cambiando a velocità vertiginosa perdono senso anche i codici dell’omertà e dell’ipocrisia che parevano vincolarci quando subivamo le rudezze del grande alleato degli Stati Uniti, a sua volta Nostro Primo Alleato per definizione di Giorgia Meloni.

Posizionamento a destra

Ma Crosetto non è la destra italiana. Se stiamo a giornaletti e giornalini devoti a Benjamin Netanyahu, all’opacità di alcuni tg, alle dichiarazioni truci di Matteo Salvini, all’aggressività di vari leghisti, un pezzo ampio dell’attuale maggioranza si oppone, diremmo con una certa violenza, alla possibilità che l’Italia allenti legami di cui oggi è difficile intendere l’utilità e il senso. Sostenere Israele, si afferma, significa difendere la sicurezza europea.

Il governo Netanyahu combatterebbe anche per noi, la tesi sostenuta nella Ue da alcune destre. E gli stati europei che non lo capissero e intralciassero i piani israeliani «finiranno per provare sulla loro pelle cosa sia il terrorismo», ammonisce il ministro e capo-colono Itamar Ben Gvir. Suona più come una minaccia che come una profezia.

Quando poi sono in gioco i rapporti col Nostro Primo Alleato il nostro disorientamento almeno non è solitario, a giudicare dal diffondersi nella Ue di una certa vergogna per le riverenze da madamina di Ursula von der Leyen davanti a Trump (ne ha scritto Pietro Ignazi su queste pagine).

Fare i conti con il passato

Le nostre perduranti difficoltà a fare i conti con quel passato sono dimostrate, tra l’altro, dal fatto che deleghiamo alla magistratura il compito di disvelare verità che preferiremmo ignorare. Quel formidabile Romanzo della Repubblica che è la sentenza della Corte d’appello di Bologna sulla strage del 2 agosto 1980, e di fatto sull’intera “strategia della tensione”, può apparire un po’ schematico nelle geometrie proposte, ma alla fine il quadro d’insieme che tracciano quelle 1500 pagine, sia pure con qualche eccesso di rigidità, dice, anzi grida: i cosiddetti “servizi deviati” non deviavano affatto, semplicemente rispondevano a strutture Nato che di fatto erano strutture americane.

Combattevano la Guerra fredda servendosi anche del terrorismo per “correggere” le dinamiche della politica italiana giudicate pericolose a Washington.

Ovviamente sarebbe stato molto peggio finire dall’altra parte della Cortina di ferro. Ma avremo preferito non pagare il prezzo che invece ci venne inflitto con ottusa malvagità. Si obietterà che riconoscerlo oggi non ha molto senso, rischieremmo di offrire pretesti ad ansie di rivincite terzomondiste o post-sovietiche, e perfino di offrire alibi a quella destra che, a giudicare dal viavai di assassini che transitavano per le sedi del Msi, fu non solo vittima ma anche complice di chi se ne servì.

Costruire il futuro da soli

Però con Donald Trump che fa e disfa nel mondo, e l’amico Bibi che sconquassa il Medio Oriente, sarebbe utile capire se certe filiere italiane cui si affidò Washington anche dopo la fine della Guerra fredda siano ancora attive, “in sonno”, oppure definitivamente in pensione. Nel primo caso sarebbe lodevole se questo governo, ufficialmente patriottico e sovranista, si facesse davvero patriottico e sovranista.

Rassegnamoci: questo paese dovrà decidere da solo il suo futuro. È una sfida cui non sembra preparata la nostra classe dirigente, o perlomeno il segmento rappresentato dal continuum politica-giornalismo. Per difetto di mentalità, di coraggio, di cultura, perfino di curiosità. Così capita, per esempio, che l’apparizione di Massimo D’Alema a Pechino, nei giorni in cui Xi riscriveva in cinese la storia della seconda guerra mondiale, susciti critiche ma nessun interesse, come se avventurarsi in avanscoperta oltre i confini dell’impero fosse sospetto. Eppure l’impero non c’è più e Pechino, piaccia o no, è fondamentale per sventare i piani di Vladimir Putin in Ucraina.

