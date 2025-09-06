Da una parte il realismo invita gli europei a riconoscere che nonostante Trump gli Usa ci sono per certi versi ancora indispensabili; dall’altra appare suicida raccontarsi subalterni e tremebondi ad un mondo di grandi predatori. Trovare una misura efficace e dignitosa pare ancora più difficile per l’Italia, che fatica a fare i conti con il passato
L’Ue e l’Italia ora ballano sole. Prendiamo in mano il futuro
06 settembre 2025 • 19:54
Da una parte il realismo invita gli europei a riconoscere che nonostante Trump gli Usa ci sono per certi versi ancora indispensabili; dall’altra appare suicida raccontarsi subalterni e tremebondi ad un mondo di grandi predatori. Trovare una misura efficace e dignitosa pare ancora più difficile per l’Italia, che fatica a fare i conti con il passato