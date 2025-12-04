L’Ue non accetta la “pax americana” e rimane sola

true false

«Pace per territori» è lo sfondo utilizzato da Washington e Mosca per accordarsi, lasciando liberi gli europei se accettare o no il fatto compiuto. Ma la strada si è rivelata più in salita di quanto si pensasse: l’Europa diventa un ostacolo che nemmeno gli Stati Uniti riescono a superare

Malgrado la spinta americana al negoziato e la decisione della Bce di non concedere deroghe sull’utilizzo degli asset russi detenuti a Bruxelles, l’Europa non cede e si mette di traverso a ogni piano proposto. La cosa è talmente grave da preoccupare anche il presidente Volodymyr Zelensky, che teme «l’abbandono degli Usa». Unione europea e Regno Unito stanno prendendosi una grave responsabilità: far fallire il piano americano. Per la maggioranza degli analisti e per le diplomazie, i 28 punti russ