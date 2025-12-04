il commento

L’Ue non accetta la “pax americana” e rimane sola

Mario Giropolitologo
04 dicembre 2025 • 19:54Aggiornato, 04 dicembre 2025 • 20:17

«Pace per territori» è lo sfondo utilizzato da Washington e Mosca per accordarsi, lasciando liberi gli europei se accettare o no il fatto compiuto. Ma la strada si è rivelata più in salita di quanto si pensasse: l’Europa diventa un ostacolo che nemmeno gli Stati Uniti riescono a superare

Malgrado la spinta americana al negoziato e la decisione della Bce di non concedere deroghe sull’utilizzo degli asset russi detenuti a Bruxelles, l’Europa non cede e si mette di traverso a ogni piano proposto. La cosa è talmente grave da preoccupare anche il presidente Volodymyr Zelensky, che teme «l’abbandono degli Usa». Unione europea e Regno Unito stanno prendendosi una grave responsabilità: far fallire il piano americano. Per la maggioranza degli analisti e per le diplomazie, i 28 punti russ

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

