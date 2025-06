L'Europa, specie ora che si è impegnata sull'obiettivo del 5 per cento sulle spese per la Nato, non può ancora sottostare alle minacce delle tariffe del presidente Usa. Stando al diritto internazionale, l'imposizione unilaterale di dazi, in assenza di giustificati motivi e negoziati, rappresenta una grave violazione alla libertà degli scambi e alla cooperazione economica fra gli Stati

Non può esserci una competizione fra alleati se dobbiamo raggiungere questi obiettivi. Il target del 5 per cento delle spese di difesa insieme alla creazione di una free trade fra le due sponde dell’Atlantico sono due facce della stessa medaglia»: parole di Giorgia Meloni, che alla fine pare essersi convinta che non si può più sottostare alla guerra dei dazi imposta da Trump.

Ora che c’è spazio per ritornare a negoziare sui dazi – almeno così sembra, sebbene sia tutto imprevedibile quando si ha che fare con Donald Trump – qualcuno dovrà pure chiarire bene, sui canali diplomatici riservati, agli uffici della Casa Bianca che se gli Usa continuano a fare pressioni sui dazi, consolidano la deriva verso il gruppo degli “Stati canaglia”, ovvero quelle nazioni che fanno scempio dei principi fondativi dell’ordine internazionale liberale, costringendo l’Europa a guardare oltre il rapporto storicamente privilegiato con gli Usa.

È bene allora fare il punto di situazione sulle politiche dei dazi con qualche breve cenno ai principali istituti giuridico-economici che regolano la materia. Cominciamo dall’ordinamento costituzionale degli Stati Uniti. La Court of International Trade, l’organismo della giurisdizione federale Usa competente in materia, ha dichiarato illegittimi i dazi disposti da Trump nei confronti di Canada, Cina e Messico, motivati con le minacce provenienti da quei paesi per il traffico di migranti e di oppiacei.

La questione centrale – sollevata da diversi giuristi americani e culminata in un’azione legale promossa dal Justice and Liberty Center – è stata posta sulla inapplicabilità nelle politiche sui dazi dei poteri presidenziali invocati da Trump ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act. Si tratta della legge del 1977 che conferisce al presidente il potere di adottare provvedimenti speciali per contrastare qualsiasi minaccia esterna contro gli Usa: i giudici della Corte hanno ritenuto che il presidente ha ecceduto nei suoi poteri in un ambito di competenza del Congresso.

Veniamo ai profili di diritto internazionale, non dimenticando gli effetti scatenati sulle borse europee dai mutevoli annunci di Trump. La guerra commerciale sui dazi nel diritto internazionale può rappresentare una grave violazione delle regole nei rapporti fra Stati: si parla di «coercizione economica» se l’imposizione unilaterale di dazi è priva di giustificati motivi vagliati nei consessi internazionali come l’Organizzazione mondiale del commercio (Wto).

La Carta delle Nazioni Unite nel preambolo all’articolo 1 richiede «la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario». Non esiste un divieto assoluto per il ricorso ai dazi, ma specie con l’istituzione del Wto – avvenuta nel 1995 e di cui gli stessi Usa sono stati i principali promotori – i dazi sugli scambi di merci sono vincolati ad una specifica regolamentazione.

Il principio fondamentale della disciplina si regge sulla clausola della “nazione più favorita”: se uno Stato concede una tariffa più favorevole ad un altro Stato, questa deve estendersi automaticamente a tutti gli altri Stati membri del Wto. Si tratta in altri termini dell’attuazione dei principi di eguaglianza degli Stati e di non discriminazione, che consentono il tendenziale livellamento verso il basso delle imposizioni doganali, e di evitare manovre speculative e aggressive nei rapporti economici tra gli Stati, nonché di garantire il multilateralismo nelle relazioni internazionali.

Altre regole del Wto prevedono misure correttive qualora per uno Stato ricorra un grave pregiudizio per le produzioni nazionali, ma deve trattarsi di situazioni momentanee e imprevedibili. Non sembrano però queste le condizioni che possono essere invocate da Trump: il surplus delle esportazioni verso gli Stati Uniti innanzitutto riguarda i beni, ma non i servizi in quanto tecnologia e finanza statunitensi sopravanzano nettamente nelle esportazioni anche in Europa.

È quindi il caso di richiamare che l’Unione europea insieme agli Usa il 30 maggio 2023 ha adottato una Dichiarazione congiunta sul tema della «coercizione economica», mentre nel novembre dello stesso 2023 l’Ue si è dato uno strumento specifico: il Regolamento 2023/2675 sulla protezione dell’Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi.

È fuori di dubbio che dietro la guerra commerciale c’è un ragionamento di Trump e dei suoi incauti suggeritori che non va oltre un protezionismo rudimentale: sono incapaci di comprendere le correlazioni inevitabili della globalizzazione e che la imprevedibilità e l’incertezza rappresentano il più grave rischio per la volatilità e la instabilità dei mercati.

In sostanza, l’Europa deve dialogare con gli Usa su un piano paritario, forte dell’ esperienza del suo spazio economico di successo perché basato sulle regole: deve riproporre con determinazione il linguaggio della cooperazione, dei principi del libero scambio. Del multilateralismo e del diritto internazionale. Senza sconti, anche per gli Stati Uniti d’America.

