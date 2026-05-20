Il commento

Lupi, cani e ambientalismo: se anche a sinistra si cede alla retorica delle destre

Gianfranco Pellegrino
Gianfranco Pellegrino
Gianfranco Pellegrinofilosofo
20 maggio 2026 • 18:54

Serra ha raccontato la presunta uccisione del suo cane da parte di uno o più lupi, inanellando inesattezze. È una ripresa insospettabile di una serie di errori tipici dell’anti ambientalismo, presenti anche nella narrazione della destra

Anche i miti più persistenti prima o poi crollano. Forse è giunta l’ultima ora del mito dell’ambientalismo di sinistra. I propagandisti della destra hanno lucrato sull’identificazione fra sinistra estrema e cosiddetto ambientalismo ideologico – ultimo arriva Nicola Procaccini che nel suo L’ecologia dei conservatori. Il ritorno al sacro della natura, 2026, prefato da Giorgia Meloni, prima di abbandonarsi al negazionismo climatico e a vari afflati mistici, denuncia l’ambientalismo come ideologia c

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Gianfranco Pellegrino
Gianfranco Pellegrino
Gianfranco Pellegrinofilosofo

Professore ordinario di filosofia politica alla LUISS Guido Carli. Si occupa di storia dell’etica e filosofia politica contemporanea.

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