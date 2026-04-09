Mafia e Fratelli d’Italia, se Meloni fa l’opposto di ciò che insegnava Borsellino

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Il giudice della strage di via d’Amelio diceva che i partiti avrebbero dovuto mostrarsi cristallini, senza ombre. Solo così sarebbe stato possibile indebolire le organizzazioni mafiose, che vivono di complicità esterne: se non avessero addentellati nelle istituzioni, avremmo a che fare con delinquenza comune. Le contraddizioni col caso Delmastro e non solo