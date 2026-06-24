Mafie al nord, la direttiva del Csm è una vergogna che ci riporta indietro di mezzo secolo

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La mafia esiste, ma è relegata solo nel Sud, nelle regioni del vecchio Regno delle Due Sicilie. Non è nuova quest’idea, anzi è vecchia e stantia, superata da quanto è successo nell’ultimo mezzo secolo nelle regioni del Nord

Il recente documento del Csm mette nero su bianco un’idea sorprendente e stupefacente: la mafia esiste, ma è relegata solo nel Sud, nelle regioni del vecchio Regno delle Due Sicilie. Non è nuova quest’idea, anzi è vecchia e stantia, superata da quanto è successo nell’ultimo mezzo secolo nelle regioni del Nord. Io vorrei ricordare agli smemorati firmatari del documento del Csm alcuni fatti. Luciano Leggio, meglio noto come Liggio, fu arrestato dai carabinieri a Milano il 16 maggio 1974. Due anni