Quello che le macchine non sanno fare: Magnifica Humanitas poteva essere ancora più audace

Leone XIV non sostiene che l’intelligenza umana sia diversa, rispetto alla presunta intelligenza delle macchine. Piuttosto, l’umanità è diversa da qualsiasi cosa le macchine intelligenti possano fare. E la differenza sta nella corporeità degli esseri umani, nella loro natura sensibile e sentimentale. Una caratteristica che è comunque anche a molti altri animali
La Magnifica Humanitas potrebbe essere la Laudato Si’ di papa Leone XIV? Anche in quest’enciclica si conferma la capacità del papato di prestare attenzione alle novità del mondo e l’impegno a fornire soluzioni anche molto specifiche a partire dalla dottrina e dalla tradizione. Leone mette esplicitamente Laudato Si’ all’interno della storia dell’elaborazione della visione cristiana della giustizia sociale, riconoscendo dunque la valenza complessiva dell’apertura di Francesco alle tematiche dell’e