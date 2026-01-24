Commenti

«Uniche amiche, le montagne», la maledizione dei curdi. La resa dei conti nel silenzio

24 gennaio 2026 • 22:08

A spingere per la fine dell’Amministrazione autonoma del Nordest siriano (Daanes) è, in primo luogo, la Turchia, vera trionfatrice della transizione post Assad, che reclama una Siria stabile e controllabile, oltre che la messa fuori gioco dei curdi del Rojava

Sembra al capolinea l’autonomia curda in Siria. Il nuovo potere centrale, guidato dall’ex-qaedista Al-Sharaa, marcia sulla via della ricomposizione territoriale, frantumata lo scorso decennio dalla guerra civile e dall’espansione dell’Isis. Nemmeno per i grandi sponsor internazionali dei nuovi normalizzatori c’è più spazio per la creatura politica costruita dai curdi, da liquidare anche perché ritenuta potenzialmente “contagiosa”. A spingere per la fine dell’Amministrazione autonoma del Nordest

Renzo Guolo
Renzo Guolo
Renzo Guolosociologo

Professore ordinario, è docente di Sociologia dell’islam e Sociologia delle religioni all’Università di Padova. Tra i suoi interessi di ricerca: i rapporti tra religione e politica, i fondamentalismi contemporanei, l’Islam italiano ed europeo, la geopolitica del mondo islamico, i conflitti nelle società multiculturali

