Se Trump punta sull’oro nero

La maledizione del petrolio, il cambio di regime a Caracas è figlio del fallimento della Cop

Gianfranco Pellegrino
Gianfranco Pellegrino
Gianfranco Pellegrinofilosofo
06 gennaio 2026 • 16:49

L’unica maniera per fermare l’escalation è distruggere la fonte della maledizione, cioè risorse economicamente appetibili, ma ecologicamente dannose e geopoliticamente insidiose

Alla fine, la maledizione del petrolio ha colpito ancora e ha guidato la mano di Trump verso il Venezuela, paese simbolo del nesso causale fra ricchezza di risorse e instabilità politica. Come diceva Ryszard Kapuściński parlando dell’Iran della rivoluzione islamica, «il petrolio è innanzitutto una grande tentazione. La tentazione di acquistare con poca fatica fortune colossali, forza, successo e potere. È un liquido sporco e maleodorante che sgorga docilmente verso l’alto e poi ricade in forma d

Per continuare a leggere questo articolo

Gianfranco Pellegrino
Gianfranco Pellegrino
Gianfranco Pellegrinofilosofo

Professore ordinario di filosofia politica alla LUISS Guido Carli. Si occupa di storia dell’etica e filosofia politica contemporanea.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE