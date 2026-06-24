L’avanzata di Mamdani e della sinistra dem? No, non è solo “l’effetto Trump”

true false

Dipingere il socialismo democratico americano come un movimento anti-tycoon ne offusca il carattere fortemente propositivo e la centralità che la politica di classe, non identitaria, gioca al suo interno. In particolare, è la crescita delle disuguaglianze tra capitale e lavoro la chiave di una mobilitazione sempre più larga

Le primarie democratiche svoltesi questa settimana a New York e vinte dai candidati sostenuti dal sindaco Zohran Mamdani sono una prova della forza dell'ala sinistra del Partito democratico statunitense e della sua capacità di influenzare la battaglia per il controllo del Congresso nelle midterm di novembre. Esse sono state anche l'occasione per riaprire il dibattito sul perché la sinistra americana si stia radicalizzando: negli ultimi anni leader democratici che si autodefiniscono socialisti (m