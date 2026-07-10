Mamdani, le enclavi dei migranti e Little Italy: se i comunisti mangiano gli italoamericani

Tra le mappe del progetto Immigrant Enclave Illustrations non compare nessun tricolore. Traccia le comunità di migranti più recenti, quelle che realmente abitano le zone ma secondo alcuni è perché il sindaco col berretto dei Knicks vuole cancellare la storia di New York, costruita dai Mario e dai Luigi, mica dai «third world Ugandans»
Non più solo bambini. I comunisti del ventunesimo Secolo, quelli che secondo Donald Trump costituiscono la più grande minaccia alla sanissima democrazia statunitense, adesso mangiano anche gli italoamericani di New York. Come biasimarli, meglio un piatto di fettuccine Alfredo che un cosciotto di infante. L’allarme anti-bolscevico parte da The Italian American Civil Rights League, un’associazione fondata negli anni Settanta da Joseph Colombo, un boss della mafia che voleva combattere gli stereoti