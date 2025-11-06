Non due, ma una sinistra (nuova). È questa la sfida di Mamdani

true false

Troppo semplice spiegare la vittoria di Zohran Mamdani a New York con il successo della GenZ contro gli ultraricchi. Mamdani rappresenta più di questo. Si vedrà se riuscirà a realizzarlo. Quello che il neosindaco ha promesso – suscitando vero entusiasmo - è la saldatura tra vecchia e nuova sinistra: connettere assieme la battaglia per eguaglianza sociale, giustizia e anticorruzione con quella dei diritti (black lives matter, lgbt e così via). Senza dare priorità a nessuna delle due ma mixandole