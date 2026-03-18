Da “Mamma Dilettante” a “Pulp”: una parabola elettorale vista dai podcast

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La notizia della comparsata di Giorgia Meloni da Fedez ha suscitato diverse reazioni. Ma è importante storicizzare: per le europee del 2024 era andata da Diletta Leotta. La differenza di approccio comunicativo in vista del referendum è notevole. «Il male necessario», direbbe un rapper

O tempora, o mores, o podcast. Ci sono almeno mille ragioni per cui la notizia di Giorgia Meloni ospite a Pulp Podcast ha suscitato indignazione, curiosità, interesse, scherno. Ma per un’analisi approfondita del contenuto vero e proprio, aspettiamo l’imminente uscita della puntata. Antefatti Facciamo invece un po’ di storia, ché l’imperativo di Jameson – «always historicize!» – è sempre utile, anche quando si parla di cose giovanissime, come l’usanza di mettere un microfono davanti a chiunque