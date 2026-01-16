«Mancò il consenso»: storia di sentenze più avanzate del parlamento

true false

A proposito di consenso. E di stupro che è tale proprio perché manca il consenso. Per capire meglio il rapporto tra consenso e stupro credo che sia utile raccontare qualche storia del passato che può illuminare il presente. A Catanzaro nel 1876 c’era un «gagliardo e audace giovinotto» che, accusato di stupro, si difese così: «La donna aveva prima acconsentito» e poi aveva detto di no, e siccome il giovane non si era fermato di fronte al suo diniego, si mise a gridare forte fino a che, richiamati