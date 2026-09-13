Tra manipolazione e verità: la politica è al servizio del mondo disumanizzato

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Dall’ossessione trumpiana del rinominare il reale sino alla pretesa del nostro governo di rivendicare un ritorno epocale delle preferenze che è solo formale e che anzi rappresenta la pietra tombale a ogni possibilità di reintrodurle sul serio, molte delle cose che stanno accadendo sembrano avere in comune la violenza delle parole nei confronti della verità

Che la manipolazione sia una strategia tipica dei politici, non è certo una novità. Ma di fronte al quadro desolante che abbiamo dinanzi, mi domando se manipolare sia ormai qualcosa di più grave. Mi rendo conto che la questione possa apparire astratta, ma è sufficiente riportare esempi sparsi e vicinissimi: dall’ossessione trumpiana del rinominare il reale sino alla pretesa del nostro governo di rivendicare un ritorno epocale delle preferenze che è solo formale e che anzi rappresenta la pietra t