La manovra è pessima, ma ci aspetta di peggio: Meloni può concentrarsi sulle sue ambizioni

Condotta in porto, non senza inciampi, la legge di Bilancio, ora la destra sposterà l’attenzione dei cittadini, ha già iniziato, su premierato, referendum sulla giustizia e revisione della legge elettorale. La premier vuole assicurarsi il ritorno a palazzo Chigi. L’opposizione deve attrezzarsi

Dimostrandosi sciatore provetto, il ministro Giancarlo Giorgetti si è da qualche tempo sapientemente esibito nello slalom fra gli emendamenti e sembra sia riuscito a portare a valle la Finanziaria “Meloni-Tajani-Salvini”. Il popolo dello Stivale ha appreso festante di essere proprietario dell’oro d’Italia. Nella Finanziaria c’è una riduzioncina delle tasse per il ceto medio indifferenziato, ma anche meno risorse per la sanità di una popolazione, chi scrive compreso, che invecchia, e vi si trova