L’ambiguità di Rubio è una scelta. Il vero volto del “viceré” venezuelano

Il segretario di Stato è il difensore della libertà sotto assedio? O il «poliziotto buono» che rassicura l’opposizione democratica venezuelana mentre l’amministrazione stringe i propri accordi? Oppure il potente viceré le cui azioni suggeriscono che la democrazia venezuelana non sia mai stata altro che una merce di scambio?
Nel classico game show americano “To Tell the Truth”, tre concorrenti sostenevano di essere la stessa persona mentre una giuria di celebrità li interrogava alla ricerca di incongruenze. Dopo che i giurati avevano espresso il proprio voto, il conduttore pronunciava la famosa frase: «Il vero ___ si alzi, per favore?». I venezuelani si pongono questa domanda riguardo al segretario di Stato americano Marco Rubio sin da quando le truppe statunitensi hanno catturato il presidente Nicolás Maduro a genn