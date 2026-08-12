Il paradosso delle nuove fiat “made in rabat”

Respingiamo i marocchini! Vadano a produrre le nostre auto a casa loro

Luca Bottura
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12 agosto 2026 • 20:02

Il video di presentazione, un corto di circa 3’, ha fatto quasi dieci milioni di views in pochi giorni. Ed è sorprendentemente gradevole: un tizio va all’anagrafe a denunciare un nuovo nato, anzi due. Due nuovi Suv. Si chiamano Grizzly. Il tizio è l’Ad di Fiat, Olivier François. Che recita, certo. Ma, a differenza degli Elkann, risulta credibile, umano, appassionato. François si carica in macchina un po’ dei presenti e si fa portare a spasso in un accogliente scenario di provincia italiana, zona

Luca Bottura
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Luca Bottura, bolognese, classe 1967. Già “altro direttore” del settimanale Cuore e di inserti satirici per i cosiddetti giornaloni, scrive seriamente di sciocchezze e ironicamente di temi serissimi. Per Rai 3 ha creato, insieme a Geppi Cucciari, i programmi Chesucc3de? e Splendida Cornice. Ha pubblicato Manifesto del partito impopolare (Einaudi), Buonisti un cazzo (Feltrinelli), Meno male che Silvio c’era (Baldini + Castoldi). Ama molto la radio, ascoltata e fatta.

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