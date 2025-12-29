Commenti

Maschio di ritorno, salutiamo l’anno della restaurazione

Gianfranco Pellegrinofilosofo
29 dicembre 2025 • 19:38

Altro che decostruzione, attacco delle streghe o trionfo dell’ideologia gender: il 2025 ha visto anzi uno sgocciolamento della maschilità più tossica e aggressiva dove meno ce lo si aspetta

Alla fine, forse, l’anno passato è stato l’anno della restaurazione del maschio. Non della decostruzione, non dell’attacco delle streghe al baluardo della maschilità tradizionale, non del trionfo dell’ideologia gender, ma piuttosto dello sgocciolamento della maschilità più tossica e aggressiva dove meno ce lo si aspetta. Per esempio, in un presidente del Consiglio donna, Giorgia Meloni, che finisce l’anno recuperando, nel suo messaggio d’auguri alle forze armate italiane in missione all’estero d

