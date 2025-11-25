Matrimoni gay, l’Europa dei diritti fondamentali prevale sulle forzature dei governi illiberali

I governi che vorrebbero assegnare al potere esecutivo la funzione ultima di determinare quali siano i valori fondamentali della società, pretendono che la legge e i suoi funzionari rispondano flessuosamente al loro richiamo. Credono quindi di poter disfare a colpi di decisionismo un secolo e più di progresso morale e civile
Se l’Unione Europea è oggi un conclamato esempio di democrazia militante, le sue Corti più alte incarnano questo ideale di lotta in modo sempre più vigoroso. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, relativa al matrimonio tra persone dello stesso sesso, conferma inoltre come l’opposizione al crescente illiberalismo passi, in primo luogo, per la capillare e inflessibile difesa dei diritti fondamentali. Su richiesta della Corte amministrativa suprema della Repubblica di Polonia, l