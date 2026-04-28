Screditare la presidenza della Repubblica al tempo del premierato

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Rendere Mattarella meno popolare, discutibile nella sua competenza e non solo nella sua mai gradita interpretazione del ruolo è il modo che sembra più appropriato alle destre per togliergli credibilità

Non preoccupatevi. Approveremo per tempo il premierato (dello Stivale) e svuoteremo i poteri del presidente. Nel frattempo, erodiamo quei poteri, un po’ per furbizia, pensiamo di averne moltissima, un po’ per incompetenza, un pochino più di quella che temevano, e dimostriamo che persino a questo “lodato” presidente, con tutta la sua alta cultura istituzionale, può succedere di trovarsi in grandi difficoltà. E allora rendiamola evanescente la presidenza della Repubblica italiana. Esplorare il ret